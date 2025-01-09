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Автомобили в 2025 году подорожают, а их продажи могут упасть до 20%

9 января 2025 10:29
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автомобили в 2025 году подорожают, а их продажи могут упасть до 20%

Автодилеры и аналитики ожидают снижения продаж на авторынке России в 2025 году. Это может произойти на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и повышения цен на машины.

Согласно статистике аналитического агентства "Автостат", за 11 месяцев 2024 года в РФ продали порядка 1,45 млн новых легковушек. Эксперты считают, что после окончательного подсчета данных общий объем продаж превысит 1,5 млн или даже 1,6 млн автомобилей.

Но достичь этих показателей в 2025 году будет весьма непросто, заявил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков. По оптимистичному сценарию агентства продажи не упадут и остановятся на планке в 1,6 млн машин. Реалистичный прогноз предусматривает падение показателей на 10%. Негативный сценарий содержит прогноз снижения продаж на 20% до 1,27 млн автомобилей.

Ключевыми факторами, которые будут влиять на продажи авто в 2025 году, остаются высокий уровень инфляции, повышение утилизационного сбора и сделавшая кредиты менее доступными высокая ключевая ставка, уточнили в "Автостате".

При этом цены на автомобили даже при падении спроса не будут снижаться.

"Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ, то продажи новых машин сократятся как минимум на 15%. При этом средняя цена на автомобиль в течение года вырастет на 7–10%", — уточнил замдиректора группы компаний "Авилон" Ренат Тюктеев в беседе с "Известиями".

Ранее эксперты сообщали, что ряд китайских производителей могут покинуть российский автомобильный рынок в 2025 году. В частности, речь шла о брендах Livan, Kaiyi, SWM и Foton, пишет Смотрим.

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