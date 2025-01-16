Автоэксперт спрогнозировал цену новой Lada Niva Sport

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Новый внедорожник Lada Niva Sport, которую планируется запустить в продажу в 2025 году, будет стоить около 1,6 млн рублей. Таким мнением с «Известиями» 16 января поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Lada Niva Bronto в автосалоне стоит около 1,5 млн рублей. Судя по всему, Niva Sport будет стоит примерно на 100–150 тыс. рублей дороже», — сказал Кадаков «Известиям».

Новая Lada Niva Sport впервые была публично представлена на пресс-конференции АвтоВАЗа в Москве накануне. Такой внедорожник отличается спортивными настройками подвески и тормозов, а также оригинальным силовым агрегатом: внедорожник комплектуется 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с. (151 Нм при 5000 об/мин).

Двигатель агрегатирован с модернизированной механической трансмиссией (применены усиленные шестерни пятой передачи, усилен картер сцепления, применен однорычажный привод раздаточной коробки). Отделка салона выполнена в контрастном спортивном стиле. Сборкой новой модификации займется подразделение «Лада Спорт».