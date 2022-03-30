Авиакомпания «Россия» перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию.

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Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. В российском регистре воздушных судов находится 125 самолетов авиакомпании «Россия».

Среди авиакомпаний РФ «Россия» продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства, в парке Super Jet 100 находится 68 самолётов. Для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства на этих направлениях будут использоваться воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям.



Воздушные суда авиакомпании «Россия» имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Лайнеры «России» соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки. Для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал.



Безопасная эксплуатация воздушных судов и обеспечение безопасности пассажиров являются главными приоритетами работы авиакомпании «Россия». Ранее технический блок авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербурге получил от Росавиации расширенный сертификат ФАП-285 на выполнение технического обслуживания воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в государственном реестре Российской Федерации. Обновленный сертификат распространяется на лайнеры Boeing и Airbus, на проведение обслуживания широкой линейки компонентов воздушных судов, выполнять новые виды работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию, сообщает АО «Авиакомпания «Россия».