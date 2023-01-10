Аномальные морозы: предприятия общественного транспорта Самары функционируют в особом режиме

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В условиях установившихся аномально низких температур предприятия, обеспечивающие работу общественного транспорта, функционируют в особом режиме. Такой режим был введен заблаговременно, еще во время новогодних праздничных дней, после получения прогноза погоды. Однако, Муниципальным центром управления Самары совместно с ЦУР Самарской области в социальных сетях зафиксирован рост жалоб от пассажиров трамваев. В связи с этим усилены работы, связанные с подготовкой подвижного состава к выходу на линию.

По поручению Елены Лапушкиной тщательно проверяются и при необходимости приводятся в порядок отопительные системы во всех видах наземного городского пассажирского транспорта – выполнение этой задачи первостепенно.

Стоит также учитывать, что каждые несколько минут общественный транспорт останавливается у павильонов ожидания, и холодный воздух стремительно поступает в салоны.

«Мы столкнулись с периодом экстремальных морозов. При этом делаем все возможное, чтобы транспорт, предусмотренный для выхода в рейсы в режиме будней, продолжал функционировать стабильно. Он выезжает из депо вовремя, согласно графику, – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – Еще перед наступлением осенне-зимнего периода был проведен обязательный комплекс подготовительных мероприятий. Но и сейчас весь общественный транспорт проходит ежедневную проверку. На линию направляется только исправный подвижной состав, все отопительные системы работают. Если возникают замечания, то сразу же формируются заявки, которые берутся в отработку. Основной массив работ производится в ночные смены. Перевозчики стараются как можно быстрее справиться с устранением недостатков, возникших неисправностей».

Также специалисты отмечают: если современные трамваи оснащены мощными печками, которые в режиме вентилятора в считанные минуты нагнетают теплый воздух, то в старых вагонах «Tatra T3» стоят тэны, которые не способны обеспечить быстрый прогрев салонов.

В планах «ТТУ» – изыскать финансовые возможности, чтобы осуществить проект значительной модернизации подвижного состава «Tatra», оснастив трамваи, в том числе, совершенной системой отопления. Помимо этого, закупят 12 новых односекционных трамваев белорусского производства (модель Т-811). Поставка ожидается летом текущего года.

На базе предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, подготовке к рейсам также уделяется повышенное внимание.

«В условиях экстремально низких температур весь личный состав трудится в режиме усиления. В частности, вся ремзона переведена на круглосуточный режим. Проверяем печки, уплотнители дверей. Часть водителей выходят работать и ночью, чтобы готовить транспорт к утренним рейсам. Перед выходом на линию автобусы прогревают дольше обычного: если ранее на это уходило от 15 до 30 минут, то теперь двигатель оставляют включенным до полутора часов. Водители заливают топливом полные баки. Сейчас не время для экономии. Топливо используем зимнее, со специальными присадками. Оно не замерзает вплоть до наружной температуры -40 градусов Цельсия, – прокомментировала представитель перевозчика Анна Замыцкая. – Экипажи дополнительно проинструктированы. Просим кондукторов с пониманием относиться к форс-мажорным ситуациям, например, когда транспортная карта не сработала. В любом случае в морозы из общественного транспорта мы никого не высаживаем!»

Фото: администрация Самары