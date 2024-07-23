Аналитики подсчитали количество автомобилей в России

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По состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 55,06 млн автотранспортных средств. Об этом 23 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На легковые автомобили приходится 85% от этого количества, всего в РФ числится 46,81 млн легковушек. Количество коммерческих машин (LCV) составляет 4,22 млн единиц, а грузовиков — 3,66 млн единиц.

Самым малочисленным сегментом парка автомобильной техники по-прежнему остаются автобусы, которых зарегистрировано 0,37 млн единиц, отметили аналитики, пишут "Известия".