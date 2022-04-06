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Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

6 апреля 2022 09:23
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Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии.

"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме", - отметили дипломаты.

В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления, пишет РИА Новости.

Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.

 

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