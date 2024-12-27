Я нашел ошибку
Главные новости:
в связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
В связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
Роскачество проведет исследование "дубайского шоколада"
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
В Отрадном по просьбе пенсионерки снять 30 00 рублей знакомая забрала себе 240 000 рублей
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме

27 декабря 2024 11:24
32
Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме

Утром 27 декабря некоторые СМИ сообщили, что самарский аэропорт Курумоч якобы закрыли из-за возможной угрозы атаки беспилотников. В пресс-службе аэропорта «КП-Самара» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

— Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов, — ответили на запрос «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч.

С 06.00 по московскому времени были введены ограничения на работу аэропорта Казани: эта воздушная гавань пока не принимает и не отправляет самолеты. Перенаправят ли самолеты оттуда в Самару, пока не сообщается.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
64
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
104
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
349
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
421
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1161
Весь список