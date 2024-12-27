Аэропорт Курумоч в Самаре работает в штатном режиме

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Утром 27 декабря некоторые СМИ сообщили, что самарский аэропорт Курумоч якобы закрыли из-за возможной угрозы атаки беспилотников. В пресс-службе аэропорта «КП-Самара» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

— Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов, — ответили на запрос «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч.

С 06.00 по московскому времени были введены ограничения на работу аэропорта Казани: эта воздушная гавань пока не принимает и не отправляет самолеты. Перенаправят ли самолеты оттуда в Самару, пока не сообщается.