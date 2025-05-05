«Аэрофлот» увеличил плату за возврат или обмен билетов

145

С 28 апреля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» повысила размер платы за возврат или обмен авиабилетов как на внутренние, так и на международные рейсы. Новые условия опубликованы на официальном сайте перевозчика в разделе «Правила применения тарифов».

Согласно обновленным правилам, теперь за возврат или обмен билета на рейсы по России пассажиру придется заплатить 3 500 рублей за транзакцию. Это на 25% больше по сравнению с предыдущей суммой — 2 800 рублей. Для международных направлений плата выросла с 46 до 55 евро, что составляет увеличение примерно на 20%.

Важно отметить, что новые тарифы не распространяются на бесплатные билеты для детей до двух лет, если им не предоставляется отдельное место. Для этой категории пассажиров возврат и обмен по-прежнему остаются бесплатными, пишет Ура.ру.