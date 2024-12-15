"Аэрофлот" сообщил о старте полетов по программе "мокрого лизинга" с iFly

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Авиакомпания "Аэрофлот" приступает к полетам по программе "мокрого лизинга" с компанией iFly. Первый рейс из Москвы в Хабаровск вылетит из аэропорта Шереметьево в воскресенье вечером.

"Мокрый лизинг" в авиации предполагает аренду самолетов у другой компании вместе с экипажем. При этом расходы, в том числе на топливо, техобслуживание и страхование, берет на себя арендодатель.

По договору iFly передаст в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300. Эти самолеты будут задействованы на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока и вмещают 28 кресел класса "комфорт" и 350 кресел класса "эконом", сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет Смотрим.