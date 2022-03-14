"Аэрофлот" организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для возвращения российских туристов

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Авиакомпания "Аэрофлот" организует специальные вывозные рейсы из Шри-Ланки и Египта 14 и 15 марта, сообщили в воскресенье на сайте перевозчика.

В уведомлении авиакомпании говорится:

- "Аэрофлот" организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом.

По словам представителей компании, к перевозке будут приниматься гражданские билеты, полученные "Аэрофлотом" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ.



Всего будет совершено 3 возвратных рейса, по одному из каждого города-курорта, пишет СОВА.