Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России

Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях.
В дополнение к действующему расписанию полётов Аэрофлот добавил* из аэропорта Шереметьево:
Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввёл 44 дополнительных рейса из Москвы в Калининград и 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока. Таким образом, общее количество направлений из аэропорта Шереметьево, на которых Аэрофлот увеличил количество рейсов в период повышенного спроса, составляет 26 городов России.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
* Рейсы под кодом SU в зависимости от направления, выполняются Аэрофлотом и авиакомпанией «Россия».