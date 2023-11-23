Аэрофлот на новогодний период увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России

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Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях.

В дополнение к действующему расписанию полётов Аэрофлот добавил* из аэропорта Шереметьево:

· 24 рейса в Минеральные Воды

· 19 рейсов в Сочи

· 17 рейсов в Санкт-Петербург

· 13 рейсов в Ставрополь

· по 12 рейсов в Казань и Самару

· 11 рейсов в Ижевск

· по 9 рейсов в Магнитогорск и Новокузнецк

· по 8 рейсов в Оренбург и Горно-Алтайск

· по 6 рейсов в Новый Уренгой и Орск

· по 5 рейсов в Уфу, Челябинск и Кемерово

· 4 рейса в Омск

· по 3 рейса в Ханты-Мансийск и Нижневартовск

· 2 рейса в Пермь

Ранее авиаперевозчик сообщал, что ввёл 44 дополнительных рейса из Москвы в Калининград и 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока. Таким образом, общее количество направлений из аэропорта Шереметьево, на которых Аэрофлот увеличил количество рейсов в период повышенного спроса, составляет 26 городов России.

С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.

* Рейсы под кодом SU в зависимости от направления, выполняются Аэрофлотом и авиакомпанией «Россия».