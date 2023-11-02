Аэрофлот бесплатно перевезёт снаряжение для лыжных и водных видов спорта

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Аэрофлот в рамках традиционной ежегодной акции предоставит дополнительное место бесплатного багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения, снаряжения для сёрфинга, кайтсёрфинга, вейкбординга, виндсёрфинга и дайвинга общим весом до 23 кг.

Акция действует для полётов по 15 апреля 2024 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU, за исключением SU3000-5399.

Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме группы Лайт. Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» элитных уровней при оформлении авиабилета группы Лайт вправе провезти снаряжение без оплаты только в рамках дополнительных мест, предоставляемых в соответствии с уровнем участия.

Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.

Один комплект снаряжения для сёрфинга (или кайтсёрфинга, вейкбординга, виндсёрфинга) может включать в себя не более двух досок, не более трёх комплектов плавников для доски, одну пару креплений, один гидрокостюм, не более двух пар гидротапок/гидросапог и прочие аксессуары общим весом до 5 кг.

Дополнительно в комплект снаряжения для виндсёрфинга входит парус с мачтой в чехле (вес чехла входит в общий вес комплекта).

Один комплект для дайвинга может включать в себя один компенсатор плавучести, один гидрокостюм, один шлем, одну пару перчаток, одну пару ботов и ластов, манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие аксессуары общим весом до 5 кг.

Дополнительное место багажа для бесплатной перевозки спортивного снаряжения не учитывается при определении тарифов для оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной ёмкости согласно общим правилам предварительного бронирования сверхнормативного и нестандартного багажа.

Подробнее об акции можно узнать в разделе «Багаж и ручная кладь» на сайте Аэрофлота, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7-495-223-5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.