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9 Мая в Самаре будут осуществляться автобусные перевозки к городским кладбищам

6 мая 2022 15:20
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Перевозки будут осуществляться по восьми специальным автобусным маршрутам.

Для беспрепятственной организации перевозок населения Самары к городским кладбищам 9 Мая 2022 года – в День Победы и День поминовения усопших воинов, учитывая социальную значимость данных перевозок,  с 07:00 до 16:00 будет ограничено движение личного транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Мориса Тореза;

- по ул. Аэродромной от ул. Энтузиастов до ул. Волгина;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Таким образом, ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, комфортной работы пассажирского транспорта, в том числе для удобства разворота и стоянки автобусов, задействованных для перевозок к кладбищам.

При этом вышеуказанные участки будут открыты для движения общественного транспорта – как городских, так и межмуниципальных маршрутов.

Также ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Перевозки будут осуществляться по восьми специальным автобусным маршрутам:

- 4к «Пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;

- 27к «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- 36ю «Автодорога «Самара-Оренбург (кладбище «Южное») – кладбище «Рубежное»;

- 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

- 67к «Пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- 77д «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное»);

- 129э «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).

Стоимость проезда – как в обычном муниципальном транспорте. Предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.

По аналогии с предыдущими годами отправление первых рейсов с начальных пунктов – в 07:00 (за исключением отправления по маршруту № 36ю – эти автобусы стартуют с 07:25). Отправление последних рейсов в направлении кладбищ – в 15:00 (за исключением маршрута № 36ю – последний автобус уходит к кладбищу в 15:42). Отправление последних рейсов из конечных пунктов (с кладбищ) варьируется с 15:16 до 15:42 (в зависимости от маршрутов).

При необходимости время работы автобусных маршрутов будет продлено.

Более подробно с информацией о режиме работы автобусных маршрутов, выполняющих перевозки на городские кладбища, а также с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях

 

Фото:   администрация Самары

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