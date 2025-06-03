7 июня для жителей Самары будет организован транспорт к городским кладбищам. Навестить места захоронения усопших в Родительскую субботу жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса:
- № 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- № 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- № 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 36ю «Автомобильная дорога «Самара – Оренбург» (кладбище «Южное») – кладбище «Рубежное»;
- № 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
- № 67к «пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- № 77д «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное»);
- № 129э «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).
В первые рейсы с начальных пунктов автобусы будут отправляться в 07:00, отправление последних рейсов с конечных пунктов – в 15:00. Кроме того, в 15:30 предусмотрены контрольные рейсы от всех городских кладбищ.
Для безопасной организации движения, разворота и стоянки автобусов, в указанные дни, планируется ввести временное ограничение движения по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по улице Авроры (от улицы Мориса Тореза до улицы Партизанской);
- по улице Аэродромной (от улицы Тушинской до улицы Энтузиастов);
- по улице Ставропольской (от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской);
- по улице Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).
Данные ограничения распространяются только на личный транспорт горожан. Обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.
Дополнительно напоминаем, что садово-дачные маршруты не работают в дни религиозных праздников, когда выполняются массовые перевозки к городским кладбищам, сообщает Департамент транспорта города Самары.
Фото: Департамент транспорта города Самары