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7 июня для жителей Самары будет организован транспорт к городским кладбищам. Навестить места захоронения усопших в Родительскую субботу жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса:

- № 4к «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;

- № 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- № 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- № 36ю «Автомобильная дорога «Самара – Оренбург» (кладбище «Южное») – кладбище «Рубежное»;

- № 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

- № 67к «пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- № 77д «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное»);

- № 129э «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).



В первые рейсы с начальных пунктов автобусы будут отправляться в 07:00, отправление последних рейсов с конечных пунктов – в 15:00. Кроме того, в 15:30 предусмотрены контрольные рейсы от всех городских кладбищ.



Для безопасной организации движения, разворота и стоянки автобусов, в указанные дни, планируется ввести временное ограничение движения по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Авроры (от улицы Мориса Тореза до улицы Партизанской);

- по улице Аэродромной (от улицы Тушинской до улицы Энтузиастов);

- по улице Ставропольской (от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской);

- по улице Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).



Данные ограничения распространяются только на личный транспорт горожан. Обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.



Дополнительно напоминаем, что садово-дачные маршруты не работают в дни религиозных праздников, когда выполняются массовые перевозки к городским кладбищам, сообщает Департамент транспорта города Самары.

Фото: Департамент транспорта города Самары