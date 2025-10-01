Я нашел ошибку
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
1 октября 2025 10:41
71
По всей России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру, он продлится до 19 октября. Масштабный социальный проект уже шестой год подряд помогает автолюбителям освежить и закрепить свои знания правил дорожного движения. В этот раз Большой экзамен включает шесть новых категорий вопросов и полностью новую механику прохождения, а также отдельный тренажёр для тех, кто только собирается стать водителем.

Актуальные знания правил дорожного движения необходимы всем автомобилистам, однако, по данным собственного исследования Авто.ру, проведенного весной этого года, лишь 22% из тех, кто ежедневно выезжает на дорогу, проверяют свои знания ПДД каждые 2–3 месяца. В решении этой проблемы заключена основная идея Большого экзамена ПДД.

В этом году формат полностью изменился. Более 500 вопросов, подготовленных экспертами Авто.ру и образовательного портала ИСО «Профтех», разделены по 11 темам. Кроме разделов, посвященных непосредственно правилам поведения на дороге, появились задачи на знание предупреждающих сигналов на приборной панели, регламентов технического обслуживания автомобиля и юридических аспектов владения транспортом. Также в этот раз добавлены несколько тем о правилах дорожного движения в других странах и эпохах, которые проверят эрудицию участников.

Каждые два дня будет открываться одна новая категория, а у участников ежедневно будет две попытки для того, чтобы попытаться её пройти, либо попробовать улучшить свой результат в одной из уже доступных тем. Участники, заработавшие к окончанию Большого экзамена более 70 баллов, станут претендентами на один из главных призов, в числе которых – автомобиль.

«Мы развиваем Большой экзамен ПДД Авто.ру, чтобы движение на дорогах становилось более безопасным и комфортным для всех. Игровой формат помогает выявить пробелы в знаниях правил и сложных дорожных ситуаций, а также разобраться в вопросах, связанных с владением и эксплуатацией машины, которые не встречаются в автошколе», — комментирует Ксения Зарецкая, руководитель сервиса Авто.ру.

Одновременно со стартом Большого экзамена ПДД, на странице проекта откроется доступ к интерактивному тренажёру. В нём представлены вопросы, которые используются в государственном тесте ГАИ на получение водительского удостоверения. Этот тренажёр предназначен для тех, кто только собирается вступить в сообщество водителей. Здесь нет ограничений по количеству попыток прохождения, а доступ останется открытым и после завершения Большого экзамена ПДД от Авто.ру.

Первый Большой экзамен ПДД Авто.ру состоялся в 2020 году. Суммарная аудитория социального проекта за пять лет превысила 5 млн человек. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар были лидерами прошлого года по числу участников. Лучший средний результат показали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска и Екатеринбурга. Средний результат превысил 35 баллов из 60, что на балл выше, чем годом ранее. Значительно увеличилось количество участников, набравших более 45 баллов. Если год назад их было только 70 тысяч, то в этот раз статус отличников получили больше 100 000 пользователей. Основные затруднения вызвали задачи о дорожной разметке и правилах парковки.

В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
360
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
1172
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
345
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
451
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
619
