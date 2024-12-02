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34 выпускника Центра профессиональных квалификаций РЖД в Самаре получили профессию «Помощник машиниста локомотива»

2 декабря 2024 17:00
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34 выпускника Центра профессиональных квалификаций РЖД в Самаре получили свидетельства о присвоении профессии «Помощник машиниста локомотива»

Группа из 34 человек завершила обучение по профессии «Помощник машиниста локомотива» в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций РЖД в Самаре. Подготовка новых специалистов длилась чуть больше трех месяцев. По завершении курса, 2 декабря, выпускники успешно сдали квалификационный экзамен и получили документы на право работы по специальности.

Стать помощником машиниста может каждый желающий, кто успешно пройдет медкомиссию на профпригодность и освоит соответствующую образовательную программу. В период обучения слушателям выплачивается стипендия.

Напомним, с 1 ноября при приеме на работу машинистам и помощникам машинистов, в том числе ранее работавшим в компании, выплачивают подъемные в  размере 150 тысяч рублей. Кроме того, увеличены часовые тарифные ставки и размер компенсации найма жилья. С 1 января 2025 года размер стипендии обучающихся вырастет на 16%.

Горячая линия по вопросам трудоустройства в РЖД 8-800-444-44-10.

Фото: КбшЖД

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