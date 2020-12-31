31 декабря общественный транспорт Самары будет работать только до 23:00

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В мэрии Самары рассказали о том, как будет работать общественный транспорт в конце декабря 2020 года и начале января 2021 года. Вести для горожан оказались не очень приятными.

Покататься в новогоднюю ночь на автобусах не получится. Весь общественный транспорт 31 декабря будет работать по режиму выходного дня, но до 23:00.

— Указанный режим работы относится как к работе льготных маршрутов, так и маршрутных такси. Такое решение связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией, — объяснили чиновники.

С 1 по 10 января включительно общественный транспорт в Самаре также будет работать по графику выходного дня. Метро будет открыто до полуночи, пишет 63.ру.

Из-за коронавируса в Самаре также отменили массовые новогодние праздники. Решили отказаться и от проведения салюта. К счастью, прогулки по новогодним площадкам не запретили — тем более что синоптики обещают хорошую погоду.

На площади Куйбышева уже зажгли главную новогоднюю елку города и установили много интересных инсталляций. Также там работают два катка. Около «Самара Арены» тоже есть на что посмотреть. На территории поставили большую елку и гигантский памятник.

Фото: мэрия Самары