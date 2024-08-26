28 августа в Самаре будет запущено трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой

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В понедельник, 26 августа, в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой в столице 63-го региона.

Напомним, в текущем году был проведен капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Актуальность проведения работ сложно переоценить: данный участок ремонтировался в последний раз в 2007 году. Ритмичность перевозок напрямую зависит от текущего состояния путей для наземного электротранспорта, которые требовали обновления из-за высоких эксплуатационных нагрузок и длительного использования. В этом году в рамках капитального ремонта специалисты заменили более трех километров путей и выполнили другие важные виды работ.

Уже в среду, 28 августа, по обновленному участку пройдет первый вагон с пассажирами, а трамваи вернутся к своей привычной схеме следования. В последующие дни будет проводиться обкатка пути, а с 15 по 25 сентября будет производиться пост-усадочный ремонт. Как пояснили представители ТТУ, данный вид ремонта не скажется на схеме движения электротранспорта и не помешает пассажиропотоку, поскольку он выполняется в темное время суток.

Отметим, что на период строительства путей пассажиров доставляли с помощью бесплатных компенсационных автобусных маршрутов по Ново-Садовой. В первый день возобновления движения по модернизированному участку, 28 августа, данные автобусы будут работать в последний день и с четверга их движение прекратится.

Между тем, в текущем году финишировал только первый этап масштабных работ по капитальному ремонту трамвайной линии на улице Ново-Садовой.

Новые пути уже оценили эксперты - те, кто почти каждый день управляет пассажирским транспортом.

«По отремонтированной дороге всегда ехать лучше. Сейчас происходит обкатка, но по ощущениям - трамвай двигается легко, приятно», – поделилась впечатлениями наставник водителей Северного трамвайного депо Валентина Корбут.

Фото: администрация Самары