2, 9 и 11 мая, а также 19 июня в Самаре организуют автобусные перевозки к городским кладбищам

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2, 9 и 11 мая, а также 19 июня в Самаре будут организованы автобусные перевозки к городским кладбищам. Специальные автобусы повезут туда жителей города, желающих навестить могилы близких людей.

В вышеуказанные даты в этом году будут отмечаться, соответственно, Пасха, День Победы, Радоница и Троицкая родительская суббота. Спецперевозки в Самаре организуют в религиозные праздники и 9 мая каждый год, пишет Самру.ру.

В дни движения автобусов к кладбищам с 7:00 до 16:00 для другого транспорта будут перекрыты следующие участки дорог: