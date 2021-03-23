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2, 9 и 11 мая, а также 19 июня в Самаре организуют автобусные перевозки к городским кладбищам

23 марта 2021 09:55
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2, 9 и 11 мая, а также 19 июня в Самаре организуют автобусные перевозки к городским кладбищам

2, 9 и 11 мая, а также 19 июня в Самаре будут организованы автобусные перевозки к городским кладбищам. Специальные автобусы повезут туда жителей города, желающих навестить могилы близких людей.

В вышеуказанные даты в этом году будут отмечаться, соответственно, Пасха, День Победы, Радоница и Троицкая родительская суббота. Спецперевозки в Самаре организуют в религиозные праздники и 9 мая каждый год, пишет Самру.ру.

В дни движения автобусов к кладбищам с 7:00 до 16:00 для другого транспорта будут перекрыты следующие участки дорог:

  • по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской,
  • по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов,
  • по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской,
  • по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

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