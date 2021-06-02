2,5 млн пассажиров воспользовались новыми автобусами в Тольятти благодаря нацпроекту

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Чуть более полугода пятьдесят новых пассажирских автобусов, которые поступили в Самарскую область в 2020 году благодаря дорожному нацпроекту, работают на городских маршрутах Тольятти: №13 – от улицы Баныкина до Юбилейной и № 46 – от улицы Громовой до улицы Победы. Маршруты проходят по дорогам, отремонтированным тоже в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Современным, надежным, экологически безопасным транспортом на газомоторном топливе воспользовались уже 2,5 млн. пассажиров.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта – одни из ключевых задач, которые обозначил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании 18 мая этого года. При этом Глава региона подчеркнул: все усилия властей должны быть направлены на сбережение и повышение качества жизни граждан.

«Автобусы мы получили в 2020 году, за полгода зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Зимняя эксплуатация показала, что автобусы теплые, надежные - водители очень довольны. Самые положительные отзывы от пассажиров. Машины работают на компримированном газу, двигатели евро-5 - это экологично, для предприятия значительнее дешевле и улучшает атмосферу нашего города», - рассказал Александр Кулик, главный инженер «Тольяттинского пассажирского автотранспортного предприятия №3».

Автобусы оборудованы современными техническими средствами: есть визуальная и звуковая системы информирования пассажиров, спутниковая навигация ГЛОНАСС и видеонаблюдение. В целях обеспечения безопасности установлены тахографы, а также система контроля и поддержания работоспособности водителя.

«Эта машина и новое оборудование – очень удобно для водителя облегчают труд водителя, который и так сложный. Во-первых вот этот антисон - человек, который встает на работу в 3 часа утра может задремать, а он издает громкий звуковой сигнал, если замечает, что человек начинает дремать, глаза закрывать. Опять же, видишь, что твориться вокруг автобуса и в автобусе, камеры все включены. Зеркала удобные, низкопольный, в салоне тепло, светло. К хорошему привыкаешь быстро, легкий в управлении как на жигулях, скоростной,» - поделился Владимир Курибеда, водитель, который 34 года работает на маршруте.

Для удобства передвижения маломобильных групп населения в салоне нового транспорта предусмотрено специальное место с креплениями для инвалидной коляски и откидная аппарель. Общая пассажировместимость составляет 108 человек, 28 мест предназначены для сидения.

«Маршрут 13 - это городской маршрут, протяженность от Автозаводского района до Центрального, обслуживает жителей, которые едут в городские больницы, детские сады. Еще одно основное место притяжения - опорный Тольяттинский Государственный Университет. Едет много студентов. Маршрут № 46 проходит по территории Центрального и Комсомольского района, по Северному промузлу, конечная остановка - «Фосфор», ул. Заводская, здесь поток работающих на промышленных предприятиях, расположенных в этой части города», - проинформировал Юрий Кушнин, руководитель управления департамента дорожного хозяйства и транспорта г.о. Тольятти.

В этом году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дорог», по льготной программе софинансирования будет приобретено 22 современных троллейбуса для городского округа Самара.