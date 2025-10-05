В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты

199

Депутаты городской Думы открыли осеннюю сессию заседаний. На первом заседании прозвучала инициатива ввести полный запрет на электросамокаты. Или как минимум упорядочить их движение, пишет 63.ру.

«Считаю, что в Тольятти нужно не просто проработать этот вопрос, а полностью запретить электросамокаты. Или же разрешить их использование строго в специально отведенных местах. Идею поддержали в прокуратуре и администрации. Осталось вынести данный вопрос на обсуждение рабочей группы, принять по нему принципиальное решение и реализовать», — сказал заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Бобров.

Свою позицию народный избранник аргументировал практикой, внедренной в соседних регионах и городах.

«Благовещенск, Елабуга, Изобильный, Набережные Челны и Солнечнодольск… В Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске действуют жесткие ограничения на использование таких средств передвижения в конкретных локациях и в отдельные промежутки времени. Давно пора и в Тольятти жестко ограничить применение опасных средств передвижения», — говорил парламентарий.

Летом проблему обсуждали в мэрии Тольятти. Глава города назвал тогда ключевые условия для полного запрета СИМов.

«Это произойдет в том случае, если поток жалоб от горожан не уменьшится», — уточнил мэр Тольятти.

Кое-где запрет уже действует. Например, на самокатах нельзя ездить по новой набережной. Ограничения ввела еще команда экс-мэра Николая Ренца.