Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты

5 октября 2025 13:53
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты

Депутаты городской Думы открыли осеннюю сессию заседаний. На первом заседании прозвучала инициатива ввести полный запрет на электросамокаты. Или как минимум упорядочить их движение, пишет 63.ру.

«Считаю, что в Тольятти нужно не просто проработать этот вопрос, а полностью запретить электросамокаты. Или же разрешить их использование строго в специально отведенных местах. Идею поддержали в прокуратуре и администрации. Осталось вынести данный вопрос на обсуждение рабочей группы, принять по нему принципиальное решение и реализовать», — сказал заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Бобров.

Свою позицию народный избранник аргументировал практикой, внедренной в соседних регионах и городах.

«Благовещенск, Елабуга, Изобильный, Набережные Челны и Солнечнодольск… В Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске действуют жесткие ограничения на использование таких средств передвижения в конкретных локациях и в отдельные промежутки времени. Давно пора и в Тольятти жестко ограничить применение опасных средств передвижения», — говорил парламентарий.

Летом проблему обсуждали в мэрии Тольятти. Глава города назвал тогда ключевые условия для полного запрета СИМов.

«Это произойдет в том случае, если поток жалоб от горожан не уменьшится», — уточнил мэр Тольятти.

Кое-где запрет уже действует. Например, на самокатах нельзя ездить по новой набережной. Ограничения ввела еще команда экс-мэра Николая Ренца.

Теги: Городской транспорт Тольятти

