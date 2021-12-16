17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара

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17 декабря по техническим причинам скорый пригородный поезд «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевск будет прибывать и отправляться с 5 платформы 8 пути, проход к составу будет осуществляться через зал ожидания железнодорожного вокзала Самара, расположенный на 3 этаже. Для удобства пассажиров на 3 этаже вокзала будут открыты пригородные билетные кассы.

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с 1 платформы.

Просим пассажиров заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».