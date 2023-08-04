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17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия

4 августа 2023 11:23
133
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия

На Куйбышевской железной дороге переименовано 17 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т.п.). Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Например, о.п. 1646 км в Республике Башкортостан получил название о.п. Индустриальный парк в честь ближайшего географического ориентира – индустриальный парк «Уфимский». Название, о.п. 878 км, который находится близ города Ульяновска переименован в о.п. Анненковский лес – так называется ближайшая лесная зона.

***

Перечень остановочных пунктов, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги и их новые наименования

Старое название

Новое название

Остановочный пункт 1312 км

(на участке Акбаш – Чишмы)

Яссы-Тугай

Остановочный пункт 151 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)

Волжский

Остановочный пункт 97 км

(на участке Рузаевка – Пенза IV)

Синорово

Разъезд 71 км (на участке Рузаевка – Пенза IV)

Верхние Липяги

Остановочный пункт 95 км

(на участке Карламан – Белорецк)

Бриштамак

Остановочный пункт 102 км

(на участке Карламан – Белорецк)

Ассы

Остановочный пункт 1646 км

(на участке Остановочный пункт 1638 км – Кропачево)

Индустриальный парк

Остановочный пункт 1654 км

(на участке Остановочный пункт 1638 км – Кропачево)

Старая Березовка

Остановочный пункт 1606 км

(на участке Чишмы – Дема)

Мысовцево

Остановочный пункт 1589 км

(на участке Чишмы – Дема)

Новомихайловка

Остановочный пункт 1564 км

(на участке Кинель – Чишмы)

Игнатовка

Остановочный пункт 878 км

(на участке Инза – Ульяновск-Центральный)

Анненковский лес

Остановочный пункт 823 км

(на участке Инза – Ульяновск-Центральный)

Новоанненковский

Остановочный пункт 757 км

(на участке Инза – Новообразцовое)

Раздолье

Остановочный пункт 605 км

(на участке Кустаревка – Рузаевка)

Поселок Зеленый

Остановочный пункт 595 км

(на участке Кустаревка – Рузаевка)

Лесная

Обгонный пункт 46 км

(на участке Красный Узел – Рузаевка)

Кривозерье

 

 

 

 

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