17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия

На Куйбышевской железной дороге переименовано 17 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.
Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т.п.). Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.
Например, о.п. 1646 км в Республике Башкортостан получил название о.п. Индустриальный парк в честь ближайшего географического ориентира – индустриальный парк «Уфимский». Название, о.п. 878 км, который находится близ города Ульяновска переименован в о.п. Анненковский лес – так называется ближайшая лесная зона.
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Перечень остановочных пунктов, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги и их новые наименования
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 1312 км
(на участке Акбаш – Чишмы)
|
Яссы-Тугай
|
Остановочный пункт 151 км (на участке Жигулевское Море – Безымянка)
|
Волжский
|
Остановочный пункт 97 км
(на участке Рузаевка – Пенза IV)
|
Синорово
|
Разъезд 71 км (на участке Рузаевка – Пенза IV)
|
Верхние Липяги
|
Остановочный пункт 95 км
(на участке Карламан – Белорецк)
|
Бриштамак
|
Остановочный пункт 102 км
(на участке Карламан – Белорецк)
|
Ассы
|
Остановочный пункт 1646 км
(на участке Остановочный пункт 1638 км – Кропачево)
|
Индустриальный парк
|
Остановочный пункт 1654 км
(на участке Остановочный пункт 1638 км – Кропачево)
|
Старая Березовка
|
Остановочный пункт 1606 км
(на участке Чишмы – Дема)
|
Мысовцево
|
Остановочный пункт 1589 км
(на участке Чишмы – Дема)
|
Новомихайловка
|
Остановочный пункт 1564 км
(на участке Кинель – Чишмы)
|
Игнатовка
|
Остановочный пункт 878 км
(на участке Инза – Ульяновск-Центральный)
|
Анненковский лес
|
Остановочный пункт 823 км
(на участке Инза – Ульяновск-Центральный)
|
Новоанненковский
|
Остановочный пункт 757 км
(на участке Инза – Новообразцовое)
|
Раздолье
|
Остановочный пункт 605 км
(на участке Кустаревка – Рузаевка)
|
Поселок Зеленый
|
Остановочный пункт 595 км
(на участке Кустаревка – Рузаевка)
|
Лесная
|
Обгонный пункт 46 км
(на участке Красный Узел – Рузаевка)
|
Кривозерье