17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия

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На Куйбышевской железной дороге переименовано 17 остановочных пунктов. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, лесными зонами и т.п.). Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Например, о.п. 1646 км в Республике Башкортостан получил название о.п. Индустриальный парк в честь ближайшего географического ориентира – индустриальный парк «Уфимский». Название, о.п. 878 км, который находится близ города Ульяновска переименован в о.п. Анненковский лес – так называется ближайшая лесная зона.

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Перечень остановочных пунктов, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги и их новые наименования