13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре

134

13 сентября для проведения парада-дефиле духовых оркестров в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре.

13 сентября с 12:00 до 13:00 в Самаре состоится парад-дефиле духовых оркестров из разных городов России, приуроченный к празднованию Дня города Самара. В шествии примут участие оркестры общей численностью музыкантов порядка 400 человек. По пути следования творческие коллективы проведут плац-концерты.

В связи с этим с 08:00 до 14:00 13 сентября в областной столице ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Куйбышева, от улицы Венцека до улицы Красноармейской;

- по улице Красноармейской, от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Кроме того, с 18:00 12 сентября до 14:00 13 сентября на улице Куйбышева, в границах улиц Венцека и Красноармейской, а также на улице Красноармейской, в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

С 08:00 до 14:00 13 сентября общественный транспорт, проходящий через исторический центр города, будет курсировать по скорректированным схемам.

Так, троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 проследуют по укороченным маршрутам:

- троллейбусы № 6 – от улицы Грозненской до площади Революции и в обратном направлении;

- троллейбусы № 16 – от 6 причала до площади Революции и обратно.

Временно изменятся и схемы движения автобусов маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 261, сообщает пресс-служба дептранса СО.