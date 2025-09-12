Я нашел ошибку
Чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты.
Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком
Для проведения парада-дефиле духовых оркестров.  
13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре
Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.
«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого
По предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
На Эльбрусе, где произошла авария, завершили эвакуацию людей с канатной дороги
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре

12 сентября 2025 21:41
134
Для проведения парада-дефиле духовых оркестров.  

13 сентября для проведения парада-дефиле духовых оркестров в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре.

13 сентября с 12:00 до 13:00 в Самаре состоится парад-дефиле духовых оркестров из разных городов России, приуроченный к празднованию Дня города Самара. В шествии примут участие оркестры общей численностью музыкантов порядка 400 человек. По пути следования творческие коллективы проведут плац-концерты.

В связи с этим с 08:00 до 14:00 13 сентября в областной столице ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по улице Куйбышева, от улицы Венцека до улицы Красноармейской;
- по улице Красноармейской, от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Кроме того, с 18:00 12 сентября до 14:00 13 сентября на улице Куйбышева, в границах улиц Венцека и Красноармейской, а также на улице Красноармейской, в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

С 08:00 до 14:00 13 сентября общественный транспорт, проходящий через исторический центр города, будет курсировать по скорректированным схемам.

Так, троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 проследуют по укороченным маршрутам:
- троллейбусы № 6 – от улицы Грозненской до площади Революции и в обратном направлении;
- троллейбусы № 16 – от 6 причала до площади Революции и обратно.

Временно изменятся и схемы движения автобусов маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 261, сообщает пресс-служба дептранса СО.

