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10 сентября общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00

8 сентября 2023 12:08
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В воскресенье, 10 сентября, общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, в региональной столице усилят работу общественного транспорта – движение будет осуществляться до 24:00.

Так, до полуночи будут ходить троллейбусы маршрутов №№ 4, 6, 15 и трамваи маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25. При этом трамваи №№ 1, 3, 5, 20, 22, которые будут задействованы для развоза зрителей после фейерверка, проследуют вблизи площади имени В.В. Куйбышева и далее поедут согласно обычным маршрутам.

Также на улице Самарской, в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого (по нечетной стороне), к 21:30 подадут дополнительные автобусы, работающие на маршрутах №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67Автобусы маршрута № 26 проследуют через микрорайон «Волгарь», а также поселки Сухая Самарка, 113 км, Озёрный до автостанции «Аврора».

Напоминаем, что автобусы маршрута № 24 будут курсировать по скорректированной схеме.

Работа самарского метрополитена организуется в обычном режиме – до 24:00.

Обращаем внимание на то, что в период проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Самара, 10 сентября 2023 года ограничат движение транспорта: с 12:00 до 23:59 – в историческом центре; с 08:00 до 18:00 – в Куйбышевском внутригородском районе, по улице Александра Солженицына (от улицы Осетинской до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы Народов», где пройдет этнофестиваль «Наследие народов»). Подробно с временными схемами организации дорожного движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://samadm.ru/media/news/45025/.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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