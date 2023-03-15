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1 апреля в Самарской области ограничат движение транспорта

15 марта 2023 11:35
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1 апреля в Самарской области ограничат движение транспорта

С 1 по 30 апреля в Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах. Об этом на своих ресурсах сообщило профильное Министерство.

Меры, как подчеркивается, вызваны необходимостью обеспечить сохранность трасс в период неблагоприятных погодных условий. При этом уточняется, что все они будут действовать в отношении только тех транспортных средств, у которых нагрузка на каждую ось превышает 7 тонн.

Помимо этого, с 20 мая по 31 августа текущего года на региональных магистралях с асфальтобетонным покрытием будет ограничено движение транспорта, имеющего нагрузку на ось, превышающую установленные в России значения. Правда, этот пункт будет активироваться, если средняя дневная температура воздуха превысит 32°C. В этом случае грузовикам можно будет продолжить свой путь в ночное время, а именно с 22.00 до 10.00, пишет ГТРК Самара.

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