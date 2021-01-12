Вторую ветку метро в Самаре предложили ограничить пятью станциями

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Вторую ветку метро в Самаре можно ограничить пятью станциями. Такие рекомендации содержатся в проекте комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, который разработали специалисты «РосдорНИИ».

— Максимальный сценарий развития подземки будет стоить более 60 миллиардов рублей. Если власти выберут его, то к 2024 году они должны обеспечить завершение работ на «Алабинской» и «Московской», а также строительство станции «Самарской». Это обойдется в 7,7 миллиарда рублей. Также сценарий предусматривает строительство участка второй ветки метрополитена от станции «Вокзальной» до станции «Орловской» к 2035 году, — указано в документах «РосдорНИИ».

То есть специалисты рекомендуют проложить подземку в первую очередь от железнодорожного вокзала до Центрального автовокзала, пишет 63.ру

— Стоимость строительства участка второй ветки метро от станции «Вокзальной» до станции «Орловской» составит 55 миллиардов рублей, — рассчитали специалисты.

Всего власти планировали построить 6 станций метро:

«Хлебная площадь» — под Фрунзенским мостом;

«Вокзальная» — на эстакаде, над старым зданием пригородных касс;

«Клиническая» — на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса;

«Карла Маркса» — на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Гагарина над действующей станцией метро «Московская»;

«Революционная» — на пересечении улиц Революционной и Ново-Московской;

«Орловская» — на Московском шоссе между улицами Авроры и Энтузиастов.

Карта: Евгения Бикунова