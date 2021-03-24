Виталий Стадников: Новые улицы Самары могут стать «сточными канавами» для транспорта

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Так считает бывший главный архитектор Самары, ныне главный архитектор проекта «Центр планирования и проектирования инфраструктуры и городской среды» Высшей школы экономики Виталий Стадников.

Свое мнение он высказал на страницах газеты «Самарское обозрение» в связи с планами строительства улицы Липецкая (за ЗИМом), которая далее должна влиться в новый участок улицы Авроры.

Сегодня областной минтранс видит обе улицы как 4-полосные магистрали. По данным Виталия Стадникова, более ранние планы предполагали, что дорога, которую построят на Липецкой, будет достаточно широкой – до 75 м. На самом деле нельзя делать ее шире 40 метров (с учетом всех коммуникаций), замечает г-н Стадников.

«Любая улица, которая генерирует экономику внутри себя, должна быть относительно компактной для того, чтобы народ шел вдоль фасадов. Соответственно все первые этажи были бы востребованы как стрит-ритейл. А когда улица шире, ходить по ней просто неудобно, и эти этажи становятся невостребованными», – поясняет эксперт.

Примерами того, как ширина улицы влияет на развитие территории вдоль нее, уже сейчас являются Ново-Садовая и Московское шоссе, говорит Виталий Стадников.

«Ново-Садовая после проспекта Масленникова фактически перестает быть общественной улицей. Вдоль нее не развивается уже никакая экономика. Людям там ходить неудобно, магазинов практически нет, и по сути это уже выморочная зона внутри города, – говорит архитектор. – С Московском шоссе – то же самое».