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20 июля 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов проинспектировал возведение новых социальных объектов в Самаре и Тольятти – крытого футбольного манежа, самой крупной в регионе школы, ФОКа «Певческое поле» и набережной в Тольятти.

В первую очередь глава камбина обсудил с подрядчиками проблемные вопросы и исполнение графика строительства крытого футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена». Он возводится по нацпроекту «Демография». Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и круглогодичные тренировки команд разных возрастов. Капсулу времени в основание сооружения заложил Губернатор Дмитрий Азаров. В ней, в частности, сказано: «Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола».

В манеже будет поле размером 105 на 68 метров с искусственным покрытием и трибуны на 500 мест. В административном корпусе разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские. Предусмотрены также «тренажерка» и конференц-зал. Сдадут манеж в следующем году. Работы сейчас в разгаре. Скоро строители приступят к ювелирной работе - установке стометровых балок перекрытий на высоте около 35 метров.

«Объект уникальный и очень сложный, – подтвердил Виктор Кудряшов после посещения площадки. – Таких в стране, поверьте, очень немного. У нас были очень серьезные проблемы с этим объектом, связанные в первую очередь с поставками металла, с его удорожанием. Вопрос удалось решить, потому что благодаря работе федерального правительства цены на металл снизились, и превышение уже не такое значительное. Кроме того, из-за сложности конструкции нужно было привлекать сверхтяжелые краны. Сегодня этот вопрос тоже решен. Я надеюсь, что уже в конце августа – начале сентября мы увидим, как первые балки перекрытий здесь будут укладываться. Сегодня от подрядчиков требуется одно - ускорение темпов работ».

Школа на 1600 мест строится в 20-м квартале Тольятти по нацпроекту «Образование». Она станет самой крупной в регионе, а упор в обучении будет сделан на информационных технологиях. В нескольких разноэтажных блоках разместят 64 класса, мастерские, зоны отдыха, четыре спортзала, 25-метровый бассейн, актовый зал на 1063 места. Уличное спортивное ядро – это футбольное поле с искусственной травой, с площадками для волейбола и баскетбола, также на территории установят тренажеры.

Объект возводится в сроки. Весной были сложности с сетями, не стал скрывать Виктор Кудряшов. Сейчас проблемы близки к решению. «Все структуры, которые за это отвечают, понимают - что надо сделать», - подчеркнул он. Во время посещения глава областного Правительства обратил внимание на задержки во внутренних отделочных работах и поставил задачу ускориться. «Мы видим, что подрядчик организовал работу более четырехсот человек, и мы сегодня получили подтверждение, что еще на 150-200 человек там штат отделочников увеличится. Это тоже позволит сдать объект в срок», - отметил председатель Правительства.

В завершающей стадии находится строительство ФОКа на Певчевском поле в Комсомольском районе. Готовы к сдаче универсальный спортзал, ледовое поле и бассейн. Остались небольшие замечания, которые будут устранены в ближайшие недели.

«Я думаю, что осенью уже начнется в этом объекте полноценная жизнь», – сказал Виктор Кудряшов.

Осенью запустят и первую очередь набережной Автозаводского района. Задачу сделать прибрежную зону, достойную уровня Тольятти, строители выполняют. Главной ее «фишкой» станет круглогодичность. Летом будут доступны ландшафтный террасный парк, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с велодорожками, фестивальный городок, кемпинговый городок, зимой - каток, станции кайт-серфинга, лыжная база, снежный городок. Также здесь установят отапливаемые кафе, пункты проката и камеры хранения, предусмотрена парковка на 800 машин. После третьего этапа тольяттинцы получат почти четырехкилометровую благоустроенную территорию. Говорят, по красоте и функциональности она будет конкурировать с самарской набережной.

«Мы увидели, что работы ведутся очень серьезными темпами. Уверен, что в сентябре жителей города ждет большой праздник - открытие первой очереди набережной. Вторую и третью очередь мы рассчитываем выполнить в 2023-24 годах. Это обозримые сроки. И в Тольятти набережная будет совсем не хуже, чем в Самаре. Могу точно сказать», - завил Виктор Кудряшов.

Оценивая итоги поездки, он резюмировал: «Все объекты в работе. Тольятти в этом году ждет очередная порция очень нужных и полезных для жителей объектов. Они будут сделаны, безусловно, с высоким качеством и будут выполнять свою социальную роль в полной мере. Как мы и рассчитывали».

Фото: пресс-служба правительства СО