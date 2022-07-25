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В пятницу, 22 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по завершению объектов долевого строительства и удовлетворению прав дольщиков. В нем приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, руководители отдельных подрядных организаций.

Решению проблем участников долевого строительства в Самарской области уделяется приоритетное внимание. Вопрос находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя областного Правительства. Глава региона поставил задачу полностью решить вопрос восстановления прав дольщиков до конца 2023 года.

Самарская область активно взаимодействует с федеральным Фондом развития территорий, это позволило завершить строительство десятков объектов. Значительный вклад в решение этой задачи вносит и Самарский региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Региональное законодательство предусматривает применение достаточно широкого набора инструментов, позволяющих защитить права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Это, среди прочего, возможность субсидирования возведения строительства объекта, получения жилья вне проблемного объекта или денежной компенсации. Благодаря системной работе областных властей с сентября 2017 года по настоящее время удалось восстановить права более четырёх тысяч человек.

По информации Минстроя региона, с начала года из Единого реестра проблемных объектов уже исключено 14 объектов (при плане 15). При этом председатель областного Правительства призвал значительно расширить этот список и ускорить темпы решения проблемы.

«Работа идет активно, но есть отдельные проблемные объекты, где мы должны наращивать темпы строительства. Это позволит нам досрочно исключить из ЕРПО значительно больше объектов, чем мы запланировали, а значит, удовлетворить права большего числа людей. Правительство готово рассмотреть вопросы предоставления субсидий, решать другие возникающие проблемы фактически в ручном режиме, но и от подрядчиков мы ожидаем постоянного внимания к объектам, соблюдения сроков и контроля качества работ, предельно ответственного отношения к делу. Где это необходимо, привлекайте дополнительные силы и средства», - акцентировал внимание Виктор Кудряшов.

Участники совещания уделили особое внимание завершению строительства жилого комплекса «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре: обсуждались вопросы ускорения темпов строительства объекта. Рассмотрели перспективы завершения проблемного ЖК на пересечении улиц Садовой и Вилоновской в центре Самары. Обсудили вопросы оформления земельных участков и прохождения государственной экспертизы.

На финишную прямую вышло строительство объектов, застройщиками которых выступали ООО «СК на Московском» (1 этап), ЖСК «Виктория» (Тольятти) и ИК «Недвижимость» (Ставропольский район). По каждому из объектов сформированы графики работ, заключены договоры технологического присоединения. К завершению строительства привлечены опытные подрядчики, которые уже участвовали в успешной достройке объектов, ранее входивших в список проблемных. Эти объекты планируется ввести до конца текущего года.

«Завершено проектирование объектов будущего года – ООО «Горос» и ООО «Ск на Московском» (2 этап). Здесь идут работы, надежность подрядчиков также не вызывает сомнений», - сообщил Борис Сабуров, генеральный директор Самарского регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.