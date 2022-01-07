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В зону возможных деформаций из-за строительства метро попали больше 90 самарских домов

7 января 2022 13:20
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В зону возможных деформаций из-за строительства метро попали больше 90 самарских домов

Среди них многие строения по улице Самарской, Маяковского, Чкалова и Галактионовской.

 

 

В Самарской области опубликовали список домов, расположенных на пути строительства станции метро «Театральная». Эти здания собираются обследовать.

Специалисты проверят конструкции зданий, различных сооружений и коммуникаций, которые попадают на территорию возможных деформаций. Об этом сообщается в конкурсной документации на выполнение проектно-изыскательных работ по будущей станции "Театральная".

Новое метро будет располагаться недалеко от театра оперы и балета. Согласно планам, в списке строений, которые оказались в зоне вероятной деформации, присутствуют свыше 90 домов центра областной столицы. Список адресов опубликовали в 63.ру:

Самарская, 184, 186, 188, 188а, 190, 190а, 190б, 192, 200а, 206, 208, 210, 214, 216, 218, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 268, 270, 201, 201а, 203, 207, 215 / Маяковского, 25, 219, 223, 225; 227, корпус 2; 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249 / Чкалова 31–33а, 255, 259, 265, 267, 269, 269а, 168, 168а, 170, 170а, 178, 199;

Полевая, 15;

Галактионовская, 94, 96, 98, 96а, 98а, 100 / Красноармейская, 35, 93а, 93, 95, 97, 103, 109, 111, 113, 113а, 113б, 115, 117, 119, 123, 127 / Рабочая, 8, 139, 141 / Вилоновская, 19, 145, 147, 151, 149, 157,163а, 165.

Вилоновская, 28;

Ульяновская, 25, 27, 18, 31.

Напомним, что из-за строительства новой станции метро с 10 января в Самаре поменяется движение некоторого транспорта. Составы трамваев № 5, 15, 20, 20к и 22 пустят в объезд улицы Галактионовской.

Кроме того, возведение «Театральной» может стать одним из самых быстрых в истории города. Открыть ветку планируется уже в первом квартале 2024-го, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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