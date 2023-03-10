В зону самарского метростроя перебазировали высокотоннажный кран и начали поставку элементов тоннелепроходческого комплекса

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Все работы, связанные со строительством новой станции «Театральная», производятся в соответствии с проектом, получившим положительное заключение госэкспертизы, и остаются на непрерывном контроле регионального заказчика и Администрации Самары, где сегодня прошло очередное совещание под руководством Первого вице-мэра Владимира Василенко.

Перед специалистами, продолжающими строительство метрополитена, – новые «горизонты» работ. На этой неделе высокотоннажный кран перебазирован из Москвы на площадку, находящуюся в исторической части города – на улице Галактионовской. Его максимальная грузоподъемность составляет 750 тонн. Автокран необходим для дальнейшего монтажа тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК). А поставка элементов ТПМК ведется с четверга, 9 марта.

У ТПМК есть техническая возможность разгоняться на отдельных отрезках, проходя за месяц до 500 погонных метров. Однако, при строительстве станции метро «Театральная» расчетная максимальная скорость ТПМК будет ниже: проходка – не более 250 метров в месяц.

К сегодняшнему утру в исторической части города состоялось переключение водовода. Уложены новые современные трубы взамен старых коммуникаций, «возраст» которых «перевалил» за сотню лет. Напомним также, что водовод «вынесли» с площадки, на которой после получения разрешения на строительство возведут тягово-понизительную подстанцию и станционный комплекс.

В другой зоне метростроя – в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой – работы, связанные с устройством ограждающих конструкций из буросекущих свай и обвязочной балки, завершены полностью. Идет разработка грунта. Также приступают к поэтапному креплению поясов расстрельной системы стартового котлована. Общая готовность составляет около 90%.

Фото: администрация Самары