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В селе Бахилово в Ставропольском районе отремонтировали офис врача общей практики

14 марта 2024 14:24
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«Офис преобразился, а кроме того, поступило новое оборудование — ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, тонометр, инструменты для работы оториноларинголога и офтальмоло.

Более 1,5 тысяч жителей села Бахилово в Ставропольском районе наблюдаются в новых условиях. В сельском офисе врача общей практики проведен ремонт, поставлено новое медоборудование и мебель.

Отделение обновили благодаря национальному проекту «Здравоохранение». «Офис преобразился, а кроме того, поступило новое оборудование — ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, тонометр, инструменты для работы оториноларинголога и офтальмолога, сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов. Переоснастили процедурный и физиокабинет», – рассказал врач общей практики Александр Кокорин.

Специалист активно применяет возможности телемедицины.

«С новой медтехникой и компьютером появились возможности для проведения консультаций с врачами областных учреждений. Например, для того, чтобы направить пациента на обследование или согласовать терапию. Недавно после дистанционной консультации со специалистами больницы им. В.Д. Середавина несколько жителей получили направление на реабилитацию», — отметил врач.

Оказывать неотложную помощь и наблюдать за состоянием здоровья жителей на дому помогает новый автомобиль «Лада-Нива».
Напомним, благодаря нацпроекту в Ставропольском районе обновили уже 20 объектов здравоохранения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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