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В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов

6 марта 2023 19:11
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В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.

В понедельник, 6 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, предварительные итоги контрактации объектов капстроительства. Ключевым вопросом стало строительство объектов социальной сферы, ввод которых запланирован в текущем году.

Напомним, по итогам минувшего года, в Самарской области в рамках реализации национальных проектов были введены в эксплуатацию 15 крупных объектов социального назначения. Среди них – детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка» и многие другие. Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения – административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.

В текущем году предстоит решить еще более масштабные задачи и ускорить темп работ, не снижая их качество. Ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта. В итоге жители Самарской области получат новые школы, больницы, спортсооружения и общественные пространства. Подробно о ходе реализации проектов доложил министр строительства региона Николай Плаксин.

До конца текущего года Самара должна получить еще один детский сад – он строится по нацпроекту «Образование» в Промышленном районе областного центра, возле Воронежских озер. В первом полугодии планируют ввести в эксплуатацию большую школу на 1600 учебных мест в Автозаводском районе Тольятти. До сентября здесь планируют организовать центр дополнительного образования и внешкольных занятий, а осенью школа заработает как общеобразовательное учреждение.

Всего же до конца года в области планируется построить шесть школ, причем четыре из них – на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО «ПроШкола», структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. Первая из таких школ – в селе Лопатино – готова уже более чем на 50%. Школа в поселке «Волгарь» начинает строиться в текущем году, но подрядчики заверяют, что сдадут объект до конца года, работы будут организованы в ускоренном режиме. Такие же планы – еще по двум школам: в Крутых Ключах Красноглинского района Самары и в 18-м квартале Тольятти. Эти образовательные учреждения также строятся на условиях концессии в сотрудничестве с ВЭБ.РФ. А вот школа в Тимофеевке Ставропольского района возводится за счет средств областного бюджета.

Летом планируется завершить строительство уникального спортивного объекта – крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона «Солидарность-Арена». В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары – спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет. Близится к завершению и строительство современной поликлиники на 700 посещений в поселке «Волгарь».

В текущем году запланирован ввод еще одного долгожданного социального объекта – Южного пансионата ветеранов труда неподалеку от села Высокое в Пестравском районе губернии. В здании ведутся внутренние отделочные работы, объект подключен к инженерной инфраструктуре. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Демография». Полным ходом идет строительство второй очереди Тольяттинской набережной.

В рамках финансирования из областного бюджета возводится детский оздоровительный лагерь «Волжанка», школа искусств в Большой Черниговке, трансформаторная подстанция для завода по производству сыра в Тольятти и другие объекты.

Министр строительства отметил, что на 17 объектах даже в зимних условиях, фактически до наступления активной фазы строительного сезона, вовсю идут строительные работы. Строители применяют специальные технологии работы в холодное время года, чтобы нарастить темпы строительства.

«Уже сегодня мы видим, что объекты будут введены досрочно. По ряду объектов необходимы дополнительные усилия подрядных организаций, заказчиков, в первую очередь муниципалитетов, которые должны контролировать наличие людей, техники на строительной площадке, своевременно принимать и оплачивать выполненные работы. Традиционно такие вопросы мы рассматриваем в начале года, чтобы уже сейчас выявленные отклонения нивелировать, поставить процесс на устойчивые рельсы и справиться с задачами в установленный срок», – отметил, завершая совещание, Виктор Кудряшов.

 

Фото:  ru.freepik.com

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