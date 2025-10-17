В Самаре застраивают дачные участки: продажи готовых построек выросли на 11%

140

Аналитики Авито изучили динамику продаж готовых строений и срубов в Самаре. Оказалось, что в общей сложности их стали покупать чаще на 11%. В основном строят бани, бытовки и дома, но лидерами роста продаж за год стали гаражи и дома.

Продажи готовых строений и срубов на Авито в Самаре в III квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11%. Больше всего продаж пришлось на бани (27%), бытовки (25%) и дома (14%). Самый заметный рост продаж за год продемонстрировали гаражи (+57%) и дома (+40%).

Дома и бытовки

Продажи готовых домов в прошедшем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года выросли на 40%. Средняя цена постройки — 345 000 рублей. Однако на Авито можно заказать у специалистов как небольшой гостевой домик стоимостью 115 000 рублей, так и просторный барнхаус — такой обойдется в 2,2 млн рублей.

Редко строительство дома обходится без бытовки — при этом когда работы заканчиваются, их иногда оставляют на даче под хранение инструментов, техники и дров. Их продажи с прошлого года остаются на высоком уровне, средняя цена такой постройки — 125 000 рублей. Также для этих целей часто специально строят хозблоки — их продажи на Авито выросли на 36%. В среднем они стоили 40 000 рублей.

Бани и беседки

Многим трудно представить дачу без бани, к тому же, за последние несколько лет банная культура получила новую волну популярности. Так, за последний год продажи готовых бань выросли на 13%. В среднем они обходились в 250 000 рублей. На Авито можно заказать как компактную баню-бочку за 299 000 рублей, так и сруб из настоящих бревен за 780 000 рублей.

Для полноценного расслабления после бани лучше всего отдохнуть в беседке на свежем воздухе. Готовые беседки на Авито за год стали покупать на 7% чаще. Они в среднем стоили 70 000 рублей. Также популярностью пользуются веранды и террасы — их заказывали на 9% чаще, чем III квартале прошлого года. В среднем их строительство обходилось в 25 000 рублей.

Гаражи и теплицы

Также редкая дача обходится без гаража и теплицы. Готовые гаражи на Авито за год стали заказывать чаще на 57%. В среднем они обходились в 60 000 рублей. Также вместо них иногда строят навесы — это более бюджетный вариант. Их продажи выросли на 12%, а средняя стоимость составила 10 000 рублей.

Теплицы стали покупать чаще на 26% за год. Они в среднем обходились в 20 000 рублей. На Авито продаются как каркасы, так и готовые теплицы с покрытием. В том числе, есть мастера, которые изготавливают эстетичные теплицы в английском стиле.