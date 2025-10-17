Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре застраивают дачные участки: продажи готовых построек выросли на 11%

17 октября 2025 13:10
140
В Самаре застраивают дачные участки: продажи готовых построек выросли на 11%

Аналитики Авито изучили динамику продаж готовых строений и срубов в Самаре. Оказалось, что в общей сложности их стали покупать чаще на 11%. В основном строят бани, бытовки и дома, но лидерами роста продаж за год стали гаражи и дома. 

Продажи готовых строений и срубов на Авито в Самаре в III квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11%. Больше всего продаж пришлось на бани (27%), бытовки (25%) и дома (14%). Самый заметный рост продаж за год продемонстрировали гаражи (+57%) и дома (+40%). 

Дома и бытовки

Продажи готовых домов в прошедшем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года выросли на 40%. Средняя цена постройки — 345 000 рублей. Однако на Авито можно заказать у специалистов как небольшой гостевой домик стоимостью 115 000 рублей, так и просторный барнхаус — такой обойдется в 2,2 млн рублей.

Редко строительство дома обходится без бытовки — при этом когда работы заканчиваются, их иногда оставляют на даче под хранение инструментов, техники и дров. Их продажи с прошлого года остаются на высоком уровне, средняя цена такой постройки — 125 000 рублей. Также для этих целей часто специально строят хозблоки — их продажи на Авито выросли на 36%. В среднем они стоили 40 000 рублей.

Бани и беседки

Многим трудно представить дачу без бани, к тому же, за последние несколько лет банная культура получила новую волну популярности. Так, за последний год продажи готовых бань выросли на 13%. В среднем они обходились в 250 000 рублей. На Авито можно заказать как компактную баню-бочку за 299 000 рублей, так и сруб из настоящих бревен за 780 000 рублей.

Для полноценного расслабления после бани лучше всего отдохнуть в беседке на свежем воздухе. Готовые беседки на Авито за год стали покупать на 7% чаще. Они в среднем стоили 70 000 рублей. Также популярностью пользуются веранды и террасы — их заказывали на 9% чаще, чем III квартале прошлого года. В среднем их строительство обходилось в 25 000 рублей. 

Гаражи и теплицы

Также редкая дача обходится без гаража и теплицы. Готовые гаражи на Авито за год стали заказывать чаще на 57%. В среднем они обходились в 60 000 рублей. Также вместо них иногда строят навесы — это более бюджетный вариант. Их продажи выросли на 12%, а средняя стоимость составила 10 000 рублей. 

Теплицы стали покупать чаще на 26% за год. Они в среднем обходились в 20 000 рублей. На Авито продаются как каркасы, так и готовые теплицы с покрытием. В том числе, есть мастера, которые изготавливают эстетичные теплицы в английском стиле. 

