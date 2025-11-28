В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»

В четверг, 27 ноября, в Самаре произошло поистине историческое событие: тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной». Проходка официально завершилась.

Всё проходило в торжественной обстановке: на строительную площадку прибыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр строительства Александр Фомин, по ВКС присоединился заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, пишет 63.ру.

— Задача выполнена с опережением сроков, за семь месяцев. Это результат добросовестного и слаженного труда профессиональной команды строителей, проектировщиков и всех специалистов, — отметил губернатор Самарской области, когда награждал метростроевцев, прибывших в региональную столицу из Москвы.

— Процент готовности станции составляет порядка 75. Монолитная конструкция завершена на 95% — это по самой станции. В целом, по всему объекту, готовность составляет 87%, — рассказал редакции 63.RU директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев.

По словам руководителя строительной компании, наступающая зима не станет препятствием для запланированных работ.

— У нас всё по графику. Погода не влияет на наше производство, мы строим работу так, чтобы погода нам не мешала. Основные работы, которые сейчас ведутся, — отделочные. Также монтируем инженерные системы, — объяснил Алексей Федосеев.

В сутки на «Театральной» работает около 300 человек. Порядка сотни из них приехали строить станцию в Самаре из Москвы.

— Построить подземное сооружение всегда непросто. Все биологические и инженерные условия учитываются на стадии проектирования, затем при разработке рабочей документации и в процессе подготовки к производству. Строители опытные, они хорошо понимают особенности грунта: где-то он более сыпучий, где-то — более глинистый. Но специалисты Мосметростроя справились на всех этапах. Профессионалы, — заявил директор АО «ВТС-Метро».

Впереди еще много работы: зимой начнут устраивать верхние строения пути. На станции уже установлены кронштейны. Монтаж пожарного водопровода почти завершен. А 27 ноября на строительную площадку станции доставили рельсы и шпалы: скоро начнут укладку путей. Всего проходка правого перегонного тоннеля составила более 1500 метров. Это самый сложный этап строительства.

В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
176
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
232
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1600
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
838
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1492
