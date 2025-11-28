В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»

В четверг, 27 ноября, в Самаре произошло поистине историческое событие: тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной». Проходка официально завершилась.

Всё проходило в торжественной обстановке: на строительную площадку прибыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр строительства Александр Фомин, по ВКС присоединился заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, пишет 63.ру.

— Задача выполнена с опережением сроков, за семь месяцев. Это результат добросовестного и слаженного труда профессиональной команды строителей, проектировщиков и всех специалистов, — отметил губернатор Самарской области, когда награждал метростроевцев, прибывших в региональную столицу из Москвы.

— Процент готовности станции составляет порядка 75. Монолитная конструкция завершена на 95% — это по самой станции. В целом, по всему объекту, готовность составляет 87%, — рассказал редакции 63.RU директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев.

По словам руководителя строительной компании, наступающая зима не станет препятствием для запланированных работ.

— У нас всё по графику. Погода не влияет на наше производство, мы строим работу так, чтобы погода нам не мешала. Основные работы, которые сейчас ведутся, — отделочные. Также монтируем инженерные системы, — объяснил Алексей Федосеев.

В сутки на «Театральной» работает около 300 человек. Порядка сотни из них приехали строить станцию в Самаре из Москвы.

— Построить подземное сооружение всегда непросто. Все биологические и инженерные условия учитываются на стадии проектирования, затем при разработке рабочей документации и в процессе подготовки к производству. Строители опытные, они хорошо понимают особенности грунта: где-то он более сыпучий, где-то — более глинистый. Но специалисты Мосметростроя справились на всех этапах. Профессионалы, — заявил директор АО «ВТС-Метро».

Впереди еще много работы: зимой начнут устраивать верхние строения пути. На станции уже установлены кронштейны. Монтаж пожарного водопровода почти завершен. А 27 ноября на строительную площадку станции доставили рельсы и шпалы: скоро начнут укладку путей. Всего проходка правого перегонного тоннеля составила более 1500 метров. Это самый сложный этап строительства.