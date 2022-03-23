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В Самаре снесут 15 многоквартирных домов

23 марта 2022 09:59
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в Самаре снесут 15 многоквартирных домов

В Самаре приступили к поискам подрядчика для сноса 15 многоквартирных домов. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.

— Заказчиком выступает департамент управления имущества Самары. Стоимость сноса всех зданий оценили в 750 миллионов рублей, — следует из текста закупки, пишет 63.ру.

Подрядчику предстоит снести 15 капитальных многоквартирных домов, признанных аварийными:

  • Ленинградская, 97Б;
  • Сарапульский переулок, 31;
  • База МПС-12, 11 °С;
  • Солдатская, 11;
  • Торговый переулок, 12, 20А4, 5;
  • Сергея Лазо, 10, 14;
  • Чернореченская, 8К5;
  • Арцыбушевская, 166А,1, 2;
  • Белорусская, 123Л, 113;
  • Бобруйская, 89А;
  • Вилоновская, 48А, А1а;
  • Рижская, 13.

В Самаре приступили к сносу еще одного знакового аварийного здания. Речь идет о доме культуры «Знамя». Мэрия Самары нашла подрядчика для демонтажа ветхого объекта в поселке Толевом.

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