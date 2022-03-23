в Самаре снесут 15 многоквартирных домов

В Самаре приступили к поискам подрядчика для сноса 15 многоквартирных домов. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.
— Заказчиком выступает департамент управления имущества Самары. Стоимость сноса всех зданий оценили в 750 миллионов рублей, — следует из текста закупки, пишет 63.ру.
Подрядчику предстоит снести 15 капитальных многоквартирных домов, признанных аварийными:
В Самаре приступили к сносу еще одного знакового аварийного здания. Речь идет о доме культуры «Знамя». Мэрия Самары нашла подрядчика для демонтажа ветхого объекта в поселке Толевом.