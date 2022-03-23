в Самаре снесут 15 многоквартирных домов

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В Самаре приступили к поискам подрядчика для сноса 15 многоквартирных домов. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.

— Заказчиком выступает департамент управления имущества Самары. Стоимость сноса всех зданий оценили в 750 миллионов рублей, — следует из текста закупки, пишет 63.ру.

Подрядчику предстоит снести 15 капитальных многоквартирных домов, признанных аварийными:

Ленинградская, 97Б;

Сарапульский переулок, 31;

База МПС-12, 11 °С;

Солдатская, 11;

Торговый переулок, 12, 20А4, 5;

Сергея Лазо, 10, 14;

Чернореченская, 8К5;

Арцыбушевская, 166А,1, 2;

Белорусская, 123Л, 113;

Бобруйская, 89А;

Вилоновская, 48А, А1а;

Рижская, 13.

В Самаре приступили к сносу еще одного знакового аварийного здания. Речь идет о доме культуры «Знамя». Мэрия Самары нашла подрядчика для демонтажа ветхого объекта в поселке Толевом.