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В Самаре разрешили строительство многоэтажек-коробок на ГПЗ-4

20 июля 2022 11:52
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В Самаре разрешили строительство многоэтажек-коробок на ГПЗ-4

Глава Самары согласовала отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории бывшего подшипникового завода № 4 (ГПЗ-4) на Московском шоссе. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.

Проект застройки представляли горожанам на общественных обсуждениях. Заявитель — ООО «Специализированный застройщик "Мичурина 27"» — попросил согласования на многоэтажную застройку участка, расположенного в районе пересечения Московского шоссе и улицы Луначарского. 

Также представители организации озвучили параметры будущей застройки. По их словам, планируется возведение трех секций ЖК на 548 квартир общей площадью 31,2 тысячи кв. м.

Общественные обсуждения проекта прошли не в пользу застройщика. 19 человек высказались против и только 5 за. В частности, жители опасались, что новый ЖК осложнит дорожную обстановку в районе. Тем не менее глава города согласовала стройку, пишет 63.ру.

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