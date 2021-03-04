В Самаре недалеко от здания Фабрики-кухни планируют построить гостиницу

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В Самаре планируют существенно преобразить участок в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда и улицы Луначарского. Среди идей — строительство гостиницы около стадиона «Волга».

— Гостиничный комплекс будет двухзвездочным. Там оборудуют номера для спортсменов (на 200 человек) площадью 3,5 тысячи кв. метров и апартаменты площадью 8,67 тысячи кв. метров. При этом в гостинице отведут площади для торговых объектов. Также предусмотрены офисные помещения, — говорится в проекте планировки.

Судя по данным поисковых систем, в Самаре сейчас можно снять номер в нескольких десятках гостиниц. Между тем один из старейших отелей города выставили на продажу. Речь идет о гостинице «Октябрьская» около автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Ее стоимость оценили в 160 миллионов рублей.

Новая же гостиница будет располагаться недалеко от здания бывшей Фабрики-кухни. Реставрировать постройку начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись. В результате памятник архитектуры стал выглядеть еще хуже, чем до реставрации, и оказался на грани обрушения. Поэтому реставрацию объекта пришлось начинать заново. Примерно в то же время приняли решение разместить в стенах Фабрики-кухни филиал Третьяковской галереи. Сейчас на объекте завершены работы по усилению фундаментов и закрыт тепловой контур. Внутренние помещения обеспечены теплом, что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций, а также фасадные работы. На втором этаже в выставочных залах уже идет чистовая отделка, пишет 63.ру.