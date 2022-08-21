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В Самаре начали строить новую поликлинику

21 августа 2022 11:47
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В Самаре начали строить новую поликлинику

В скором времени жителям Красноглинского района Самары станет проще попасть к врачам. В микрорайоне Крутые Ключи начали строить новое модульное здание, где будет базироваться подразделение городской поликлиники № 1 Промышленного района.

— В новом здании площадью около тысячи квадратных метров разместятся все службы консультативно-диагностического отделения. Здесь будут вести прием все узкие специалисты, установят необходимое оборудование, включая аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС, будут работать стоматологи, — рассказал главный врач поликлиники № 1 Василий Милованов.

Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение по адресу улица Маршала Устинова, 10, оно занимает первый этаж жилого дома. После открытия нового здания по прежнему адресу будут принимать только врачи общей практики и педиатры.

— Подготовлено основание, поставщик в ближайшее время приступит к сборке каркаса модульного здания. На строительство выделены деньги из областного бюджета, — сообщили о ходе строительства в областном правительстве.

К слову, в Красноглинском районе Самары по планам должны возвести еще одну поликлинику. Правда, сложности возникли еще на этапе проведения торгов на проектирование медучреждения, пишет 63.ру.

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