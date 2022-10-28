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В Самаре достроят долгострой на Вилоновской

28 октября 2022 12:24
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В Самаре достроят долгострой на Вилоновской

Стали известны подробности о судьбе знаменитого самарского долгостроя на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Перспективы здания обсудили во время совещания первого вице-губернатора Виктора Кудряшева по вопросу завершения строительства проблемных объектов.

У долгостроя на Вилоновской довольно скандальная история. Сначала стройкой занималась компания «Средневолжскстрой». Она начала возводить дом в 2003 году. На участке должен был появиться 4-секционный 25-этажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Однако в 2007 году работы заморозили, а организация обанкротилась. В 2014 году объект передали другой организации, но она не смогла продолжить работы из-за отсутствия парковок в проекте.

Люди терпели три года и в результате решили устроить публичную акцию. Они повесили на дом огромный плакат красного цвета с надписью: «Памятник бездействию самарских чиновников». Власти сняли плакат и разрешили достроить дом без парковок. Работы доверили «Стройпроектсервису», но в ноябре 2021 года государственная экспертиза выявила ряд серьезных дефектов в двух недостроенных секциях дома.

ООО «Стройпроектсервис» основано в 1999 году. Застройщик возвел многоэтажки около Волги в Самаре. Это ЖК «Волжские Паруса», «Волга», «Акварель». Также на счету организации ЖК «Новый квартал» на 18-м км Московского шоссе, «Радуга» на проспекте Карла Маркса. «Стройпроектсервис» построила 4-этажные дома на берегу Волги — на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. Теперь компания делает там набережную с гаражами для яхт.

Сейчас, по словам представителя компании-застройщика, у долгостроя отработали абсолютное большинство дефектов, что нашла экспертиза. Работа над остальными недоделками также подходит к концу, а впереди длительное завершение строительства за счет бюджета, пишет 63.ру.

— Готовы финансировать, средства в бюджете есть, быстрее выходите на финишную прямую. Сейчас важно получить заключение экспертизы, оформить отношения, выделить деньги и начать строительство, — подчеркнул Виктор Кудряшов.

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