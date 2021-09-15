В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса

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Перспективы развития жилого комплекса «Крутые Ключи», строительства на его территории объектов социальной сферы и повышения транспортной доступности обсудили на совещании в Правительстве региона. В режиме видеоконференцсвязи совещание провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Внимание к мнению жителей региона – важнейший принцип работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его команды. Решения о возведении объектов социальной сферы в Крутых Ключах принимались на основе консультаций с жителями района, с учетом их запросов и пожеланий.

«Район стремительно развивается, все объекты социальной инфраструктуры необходимо возвести в сжатые сроки. Поэтому считаю необходимым использовать типовые проекты. Прошу тщательно проработать графики строительства и вести работы в строгом соответствии с ними», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Руководители двух областных министерств – транспорта и строительства доложили о том, как идет подготовка к строительству объектов.

Строительство первого из двух ФОКов, быстровозводимого здания, уже начато и будет завершено в будущем году. Определен земельный участок в 1,6 га под второй физкультурно-спортивный комплекс. Он расположится неподалеку от железнодорожной станции «Ягодное», в непосредственной близости от будущего транспортно-пересадочного узла. Второй ФОК планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.

Строительство будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. Участники совещания обсудили вопрос о целесообразности выбора для возведения второго спорткомплекса проекта ФОКа - «тройки», который, помимо универсального спортивного зала и бассейна, включает в себя ледовую площадку. В настоящее время в Красноглинском районе уже функционируют две ледовых арены – «Союз» и «Кристалл».

Виктор Кудряшов поручил в десятидневный срок провести дополнительные консультации, определиться с проектом, согласовать позиции министерств транспорта и строительства с тем, чтобы принять окончательное решение.

«Проектирование объекта должно начаться в 2022 году», - поручил председатель регионального Правительства. Транспортная доступность будет обеспечена с вводом очередного этапа Северного шоссе.

Сегодня полным ходом идет проектирование поликлиники в поселке Смышляевка, на территории которого находится продолжение «Крутых Ключей» - комплекс «Кошелев-Парк». Для медучреждения подобрали участок площадью 2,3 га. Здание будет четырехэтажным. Его площадь составит 11 тысяч кв. метров. Поликлиника будет рассчитана на посещение 700 взрослых и 300 детей в смену. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Поликлиника модульного типа появится в Крутых Ключах в начале будущего года. Медучреждение смогут посетить 1000 человек в смену, медучреждение также будет обслуживать и детей, и взрослых.

Одновременно начнется и проектирование капитального здания нового медучреждения мощностью в 1000 посещений. Этот объект уже включен в программу модернизации первичного звена здравоохранения, решены все вопросы по выделению земельного участка.

Рассмотрели планы по строительству еще одного медучреждения, в районе улицы Путевой. Виктор Кудряшов поручил региональным минстрою и минздраву доработать решение с учетом прогноза загрузки поликлиники, определиться с проектом и земельным участком. Проект будет включен в бюджет будущего года.

Председатель областного Правительства сообщил, что Министерством просвещения РФ одобрена заявка Самарской области на строительство на условиях концессии в Крутых Ключах еще одной школы на улице Школьной, с вводом в эксплуатацию в 2023 году.

«Сегодня Правительством Российской Федерации разработаны различные механизмы поддержки жилищного строительства, обновления социальной, транспортной инфраструктуры. Все эти инструменты мы должны использовать в полной мере», - подвел итоги обсуждения председатель регионального Правительства.