Темпы сдачи жилья в Самарской области отстают от прошлогодних

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За семь месяцев 2023 года в Самарской области введено в эксплуатацию 912 тыс. кв. м. жилья.

Соответствующая информация опубликована в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф). Этот показатель на 9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отставание от прошлогодних результатов произошло и в сегменте помещений в многоквартирных домах, и по индивидуальному жилью. Так, из общего объема введенного с января по июль в эксплуатацию жилья 240 тыс. кв. м. приходятся на жилые помещения в многоквартирных домах.

Годом ранее количество квадратных метров в этом сегменте было на 13% больше. В индивидуальных жилых домах отставание менее существенное: в январе-июле этого года сдано 672 тыс. кв. м., тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на 7% выше.

Напомним, что в текущем году перед регионом стоит задача ввести в эксплуатацию 2,192 млн кв. м. жилья. В настоящее время план выполнен только на 41,6%, пишет Обоз.инфо.