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Строительство тоннеля станции метро «Театральная» в Самаре начнется в ноябре

22 августа 2023 13:31
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Строительство тоннеля станции метро «Театральная» в Самаре начнется в ноябре

В Самаре продолжается строительство 11-ой по счету станции городского метрополитена - «Театральной». Как сообщили в пресс-службе региональных властей в понедельник, 21 августа, в настоящее время работы на объекте ведутся по графику.

Уже полностью готовы стартовые котлованы в районе ул. Галактиновской и Полевой, от которых с двух сторон будут прокладывать тоннели. Проходку планируется начать в ноябре. Территории освобождены от инженерных коммуникаций.

Для расселения граждан из муниципального жилья, попавшего в зону строительства метро, заключены контракты на покупку 69 квартир. У 186 собственников изъяли 83 помещения. Процесс расселения домов планируют завершить в октябре.

Ввести «Театральную» в эксплуатацию намерены в конце 2024 года, пишет Самру.ру.

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