Строительство детского садика в Самаре на улице Стара-Загора ведётся по графику

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Несколько лет назад во дворе дома на улице Стара-Загора,120 был пустырь. С учётом пожеланий жителей здесь началось возведение дошкольного учреждения. Строители ведут работы по кирпичной кладке стен, монтажу инженерных систем. Для ребят сделают просторные игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы.



Современный и уютный детсад будет рассчитан на 240 мест, открыть планируют осенью этого года. За последние несколько лет в регионе построили и капитально отремонтировали 57 дошкольных учреждений, что позволило создать более 14,5 тысяч мест, сообщает На Волге.

Фото: На Волге