Шесть новых школ планируют построить в Самаре до 2025 года

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В Самаре до 2025 года при наличии финансирования могут построить шесть новых образовательных учреждений. Об этом стало известно в четверг, 1 июля.

Как сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов, учебные заведения могут появиться по следующим адресам:

Школа на ул. Николая Панова;

Школа в мкр. «Крутые Ключи»;

Школа в районе завода им. Масленникова;

Школа в мкр. «Волгарь»;

Школа в квартале № 766 в Кировском районе;

Школа в мкр. «Амград».

Данные адреса касаются развития новых территорий. На данный момент в 55 из 155 школ областного центра есть необходимость в специальном пристрое и это возможно сделать, благодаря оформленному земельному участку, сообщается на сайте гордумы, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com