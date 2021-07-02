Шесть новых школ планируют построить в Самаре до 2025 года

В Самаре до 2025 года при наличии финансирования могут построить шесть новых образовательных учреждений. Об этом стало известно в четверг, 1 июля.
Как сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов, учебные заведения могут появиться по следующим адресам:
Данные адреса касаются развития новых территорий. На данный момент в 55 из 155 школ областного центра есть необходимость в специальном пристрое и это возможно сделать, благодаря оформленному земельному участку, сообщается на сайте гордумы, сообщает ГТРК Самара.
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