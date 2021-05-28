Самарской епархии РПЦ грозит штраф из-за стройки в Ботаническом саду

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Госстройнадзор подал иск к священнослужителям.

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области судится с Самарской епархией Русской православной церкви. Она просит привлечь религиозную организацию к административной ответственности. Речь идет о неисполнении законного предписания Госстройнадзора (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ). Санкции этой статьи предусматривают штраф до 100 тыс. руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Ранее надзорное ведомство выдало самарской епархии РПЦ предписание о нарушении при строительстве. Но оно не было устранено.

Тогда в мае 2021 года в отношении организации был составлен административный протокол. Арбитраж принял заявление контрольного органа и возбудил производство по делу. Заседание по этому вопросу назначено на 15 июня.

Напомним, ранее житель Самары Александр Сергеев поинтересовался у чиновников в твиттере, что за строительные работы ведутся на площадке возле Ботанического сада. Речь идет о территории в районе пересечения ул. Врубеля и Мичурина. В департаменте градостроительства пояснили, что правообладателем земли в этом районе является епархия Русской православной церкви.

Позже муниципальный депутат Вадим Алексеев разместил в сети петицию, в которой выступил против застройки Ботанического сада.

В апреле этого года общественные организации православных патриотов Самарской области разослали СМИ письмо к жителям и властям в поддержку стройки детского образовательного центра в Ботаническом саду. Они заявили, что стройку поддержали большинство жителей Октябрьского района, и раскритиковали ее противников, пишет СитиТраффик.