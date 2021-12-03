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Самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс

3 декабря 2021 10:37
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Самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс

Во вторник, 30 ноября, в Самаре прошла презентация градостроительного проекта, где показали проект застройки территории, на который сейчас находится элеватор (на стрелке рек Волги и Самары). Об этом сообщил архитектор Олег Федоров.

Здание элеватора, которому ранее УГООКН отказало в охранном статусе, предлагают снести, чтобы построить на его месте жилой комплекс: пять секций переменной этажности, от трех до семи этажей, две секции по семь этажей и две 24-этажных.

Предполагается, что две стеклянные башни будут полностью воспроизводить силуэт элеватора и "фиксировать память места". При этом элеватор находится на охраняемой территории исторического поселения.

Инициатор проекта - ООО "Альфа Л" - планирует также реконструировать под офисный центр здание мукомольной мельницы Соколовых, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Проект представлял член комиссии по застройке и землепользованию, председатель Экспертного совета и член правления Самарского союза архитекторов Леонид Кудеров. По его словам, сейчас проводится обследование здания элеватора на предмет невозможности его дальнейшей эксплуатации.

"Вообще, справедливости ради стоит отметить, что "стрелку" и территорию около нее нужно развивать, но не так, на мой взгляд", - обозначил свою позицию Олег Федоров.

Он раскритиковал проект за стандартные планировки квартир с узкими комнатами, пятиэтажный паркинг, запланированный на второй линии от реки, отсутствие в проекте детсада и школы, а также общественных пространств, пишет Волга Ньюс.

Фото: скриншот с презентации

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