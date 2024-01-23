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Самарская администрация выступила против среднеэтажной застройки в Кировском районе

23 января 2024 12:24
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Самарская администрация выступила против среднеэтажной застройки в Кировском районе

Строительство планировали начать на земельном участке площадью 4 152 квадратных метра на улице Демократической.

Заявитель – самарское ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев" – предложил сменить зонирование на объекте с Ж-2 (малоэтажная смешанная жилзастройка) на Ж-3 (смешанная жилзастройка).

Администрация регионального центра инициативу отклонила – на этом участке можно строить дома только до 4 этажей включительно.

Также из-за несоответствия генплану областной столицы заявителю отказали и в рассмотрении этого вопроса на публичных слушаниях, пишет Сова.

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