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Развязка на ул. Ново-Садовой в Самаре заработает в полную силу после сдачи ул. XXII Партсъезда

16 декабря 2022 13:22
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Развязка на ул. Ново-Садовой в Самаре заработает в полную силу после сдачи ул. XXII Партсъезда

Стало известно, когда развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре заработает в полную силу. Это произойдет после продления улицы XXII Партсъезда. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Дмитрий Азаров.

Хотя движение по развязке уже открыто (сделали это на год раньше намеченного срока), проект еще не завершен. По словам главы региона, в полной мере он заработает после строительства поперечного проезда по улице XXII Партсъезда.

- Наверно, можно было бы строить развязку и улицу XXII Партсъезда одновременно, но мы бы устроили страшный коллапс, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушкина, которая подключилась к эфиру по видеосвязи, отметила, что проект продления улицы XXII Партсъезда уже прошел госэкспертизу. Старт строительно-монтажных работ намечен на 2023 год. Подрядчику предстоит огромный объем перекладки инженерных сетей. Когда проект будет завершен, выполнят и работы по благоустройству территории вокруг развязки на улице Ново-Садовой, пишет Самара-КП.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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